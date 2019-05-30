تعليق إضراب ضباط الإسعاف والطوارئ في جميع المحافظات

رام الله- وطن: أعلنت نقابة ضباط الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر تعليق إضرابها الذي بدأته أمس.

وأوضحت النقابة في بيان لها، إنه بعد جهود من محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، والتواصل مع الفريق الحاج اسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة، تقرر رفع كافة قضايا ومطالب ضباط الاسعاف إلى الرئيس وبناء على ذلك سيتم تعليق الإضراب مباشرة في كافة المحافظات.

وكان ضباط الإسعاف قد خاضوا إضرابات واعتصامات وخطوات احتجاجية، خلال الفترة الماضية، جراء عدم توصلهم لحل مع إدارة الهلال بشأن العديد من المطالب العمالية التي تقدموا بها.