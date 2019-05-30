هيئة الأسرى: الاحتلال يُصدر أوامر اعتقال إداري بحق 30 معتقلا

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق 30 أسيرا لمدد تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد، وذلك خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.

وبينت الهيئة في بيان لها، أن الأسرى هم:

رائد محمد عايش / بيت لحم / 6 أشهر تمديد

وائل عايد ربعي / الخليل / 3 أشهر تمديد

عمرو علي الحيح / الخليل / 4 أشهر تمديد

ابراهيم سلامه سليمان/ رام الله/ 4 أشهر تمديد

احمد زياد ابو الهيجا / جنين / 6 أشهر تمديد

مؤمن موسى اطرش / الخليل / 4 أشهر تمديد

زياد علي قواسمة / الخليل/ 3 أشهر تمديد

محمد جبرين محامرة / الخليل/ 4 أشهر تمديد

شهاب حسن مزهر / بيت لحم/ 4 أشهر تمديد

عبد الله محمد عبيدو / الخليل/ 4 أشهر تمديد

داوود رجا عدنان / العيزرية/ شهرين تمديد

معتز محمد اعبيدو / الخليل/ 4 أشهر تمديد

محمد عبد الغني السوقي/ جنين/ 3 أشهر تمديد

ابراهيم الطيب عامر / نابلس/ 4 أشهر تمديد

صلاح موسى الصباح / بيت لحم/ 4 أشهر تمديد

معتصم عبد العزيز سرور / بيت لحم/ 4 أشهر تمديد

ثائر محمد بدر / رام الله/ 4 أشهر أمر جديد

أيمن محمد أبو عبيد / رام الله/ 4 أشهر أمر جديد

فادي يوسف حروب / الخليل/ 3 أشهر أمر جديد

محمد رائد هوارين / رام الله/ 5 أشهر أمر جديد

فارس جمعه خميس /جنين / 4 أشهر أمر جديد

عبد العزيز خالد دمدوم / العيزريه/ 6 أشهر أمر جديد

خالد صالح ابو زينة / جنين / 4 أشهر أمر جديد

يحيى بدر عليان / رام الله/ 4 أشهر أمر جديد

علي فوزي عبد الرحمن / رام الله/ 6 أشهر أمر جديد

محمد احمد زغير / الخليل/ 4 أشهر أمر جديد

حمزة عوض عطا الله / بيت لحم/ 4 أشهر أمر جديد

اسامه عوض الله الصباح / بيت لحم/ 4 أشهر أمر جديد

احمد سعيد الصباح / بيت لحم/ 4 أشهر أمر جديد

مالك بسام الطيط / الخليل / 4 أشهر أمر جديد