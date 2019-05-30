بسام زكارنة يكتب لـوطن: رسالة الى الدكتور اشتية رئيس الوزراء المحترم وحكومته

انت قلت ان القانون فوق الجميع، ونحن نثق بك، وندعم هذه السياسة، واشكرك وحكومتك بعدم التسرع باتخاذ قرار لاعتماد رواتب الوزراء السابقين وتقاعدهم التي تمت وحسب رسالة رئيس هيئة التأمين والمعاشات دون قانون معتمد من السيد الرئيس، وقمت بتحويله للمستشار القانوني وهذا اجراء سليم!!

ونقول لدولتكم: القرار مخالف للقانون.... القرار مخالف لسياسات الوطن المعلنه وتعليمات الرئيس بالتقشف ..... القرار يسيء لكم ولحكومتكم اذا حصلتم على نفس المبالغ.!

انتم الآن المرجع اعتماد الخلل او الموافقة عليه ستتحملون انتم وزره.

القرار يشمل ١١ شخص اخر غير الحكومة السابقة ممن هم رؤساء دوائر بدرجة وزير، ومنهم رؤساء دوائر، من المفترض أن دورهم رقابي على تطبيق القانون!!!

هل تعلم دكتور محمد انه معتمد ومثبت سعر صرف الدولار للوزراء أربعة شواكل مختلف عن سعر صرف السوق!!!

هل تعلم ان الصرف تم بأثر رجعي لمدة سنتين تقريبا حصل كل وزير على 48 الف دولار في ظل عجزنا عن دفع رواتب الموظفين!؟!؟

هل تعلم ان المبالغ التي صرفت لا يوجد لها بند في قانون الموازنة العامة !!!!! وهذا الاخطر .

هل تعلم انه من تاريخ ٢٠١٩/١/٢٩ عندما استقالت الحكومة تم تعيين وترقيات مئات الموظفين وهذا ممنوع لحكومة تسير الاعمال، وغير قانوني.. لدينا اسماء!!

وصرفت لهم رواتب وترقيات دون اعتمادكم !!!!!

نطلب وكلنا ثقة بكم .. وان القانون لديكم فوق الجميع .. الغاء القرار فيما يتعلق بالوزراء.. والغاء كل القرارات غير القانونية بعد تاريخ ٢٠١٩/١/٢٩.. في ظل حالة التقشف التي نعيشها، وتشكيل لجنة لحصر كل المخالفات والمحاسبة وفق القانون، واذا كان هناك فساد تحويل الملف لمكافحة الفساد.

شعبنا متفائل بكم.. والتغير يبدء من هنا.