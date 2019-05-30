فيديو .. سرايا القدس تكشف عن استهداف آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال بطائرة مسيّرة لأول مرة

وطن: أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة لأول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية.

وأكدت سرايا القدس أن عناصرها تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة خلال المعركة الاخيرة، وأن الاحتلال تكتم على العملية وأخفى خسائره.

وكان قيادي كبير في سرايا القدس تحدى الرقابة العسكرية بالكشف عن حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالاحتلال بفعل ضربات المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس خلال المعركة الاخيرة.