الاحتلال يهدم بركسات وخيامًا بالأغوار

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الخميس وادي المالح في الأغوار الشمالية وداهمت خربة الحديدية وهدمت خيامًا وبركسات لرعاة أغنام في المنطقة.

وقال منسق الأغوار في محافظة طوباس عمر فقها في تقرير له الخميس إن قوات الاحتلال هدمت خيمتين سكنيتين، وثلاثة بركسات لتربية الماشية، تعود للمواطن ناجح علي كعابنة، واستولى على ركام المنشآت بعد الانتهاء من الهدم".

وتعتبر الحديدية واحدة من سبعة تجمعات بدوية في وادي المالح تعتبر جميعها مستهدفة بالهدم المستمر من قبل قوات الاحتلال، حيث تعرضت المنشأة الواحدة للهدم عدة مرات.