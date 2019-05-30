بماذا علّق سياسيون لوطن على الجدل الدائر حول رفع رواتب وزراء الحكومة السابقة ورئيسها؟

الصالحي يطالب اشتية بالالتزام برواتب الوزراء حسب القانون

أبو ليلى: رفع رواتب الوزراء ورئيس الحكومة دون قرار بقانون من الرئيس مخالفة قانونية

رام الله- وطن: تواصلت ردود الفعل تجاه قضية رفع رواتب وزراء الحكومة السابقة ورئيسها، بينما علت أصوات لتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع.

وجرى أمس الأربعاء تداول كتاب مرسل من رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، إلى أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، يطالب بتبني مشروع قانون لرفع رواتب الوزراء إلى 5 آلاف دولار ورئيس الحكومة إلى 6 آلاف دولار.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالانتقاد والاستنكار لقرار رفع رواتب رئيس الحكومة والوزراء السابقين.

وفي تعقيبه على الموضوع، طالب أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، في تصريح لوطن، حكومة اشتية، بإعلان تؤكد فيه أن رواتب الوزراء هي تلك المقررة في القانون بثلاثة آلاف دولار، وأربعة آلاف لرئيس الوزراء، وأن الحكومة ملتزمة بذلك .

وقال الصالحي إن على الحكومة إيضاح ذلك للعموم، حسما للجدل الدائر حول هذه القضية.

مخالفة قانونية تستدعي المحاسبة

من جهته، قال قيس أبو ليلى، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن قرار الحكومة السابقة رفع رواتب الوزراء ورئيس الحكومة، دون قرار بقانون يصدره الرئيس محمود عباس، يعد مخالفة قانونية واضحة، تستدعي المحاسبة وإلغاء الإجراء المتخذ، واخضاع الموضوع للنقاش المجتمعي لتحديد مكافأة الوزير.

وفي تصريح لوطن، شدد أبو ليلى على ضرورة الالتزام بالقانون، الذي يحدد رواتب الوزراء ورئيس الوزراء واعضاء التشريعي والمحافظين، مبينا أنه قانون واضح لا يمكن ان يتم تجاوزه إلا بقرار بقانون يصدر من الرئيس.

نص القانون

ونص قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م، في الفصل الفصل الثالثن على ان "يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا مقطوعا قدره (أربعة آلاف) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وتدفع له عن الفترة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وأدائها اليمين القانونية أمام الرئيس، وحتى يوم تنصيب الحكومة التي تخلفها.

وأضاف القانون "يستحق رئيس مجلس الوزراء أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (30%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كامل"ة.

وفي المادة السابعة من الفصل الثالث، بين القانون أن الوزير يتقاضى راتبا شهريا مقطوعا قدره (3000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويدفع له عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزه.

وأشار إلى أن الوزير أو ورثته من بعده، يستحق مبلغا يساوي (20%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.

قانونيون: وقف الإجراء والتوضيح

من جهته، شدد الخبير القانوني ماجد العاروري على ضرورة أن توضح الحكومة الحالية الرواتب التي يحصل عليها الوزراء الحاليون، ان كانت قد حددت رواتب أعضائها وفق الزيادة غير القانونية التي حصلت في عهد الحكومة السابقة وهي 5 الاف دولار للوزير و6 الاف دولار لرئيس الوزراء، ام ان رواتبها حددت وفقا لما ينص عليه القانون.

وبين العاروري في بيان له عبر فيسبوك، أن الإعلان الرسمي الصادر عن بعض مسؤولي الحكومة انه لم يحصل زيادة على الرواتب في عهد الحكومة الجديدة، وان الرواتب هي وفقاً لما هو معمول به، مبينا ان الكلمة تفسر بعدة اوجه، وأن الزيادة غير القانونية كان معمولاً بها قبل الحكومة الجديدة وما نص عليه القانون معمول به بشأن رواتب الوزراء كان معمولاً به.

ولفت إلى أهمية أن تقوم الحكومة بتفسير كلمة "المعمول به" ان كانت ذات دلالة على نهج اصلاحي نتمناه، ام جاءت بصيغة فيها تضليل للجمهور"، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يحدد ذلك الا بمعرفة رواتب الوزراء الجدد ان كانت وفق القانون ام وفق التعديل غير القانوني عليها.

من جانبه، طالب المحامي إبراهيم البرغوثي، المدير العام لمركز "مساوة"، "بوقف صرف رواتب الوزراء ومن في حكمهم ورئيس الوزراء السابق الذين تقاضوا الزيادات الصادره بقرار مخالف للقانون، إلى حين تسويه أوضاعهم الماليه بعد حسم ما استوفوه بلا وجه حق او مسوغ قانوني"، وفق ما كتبه عبر صفحته على فيسبوك.