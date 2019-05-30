اشتية يثمن مبادرة رجال أعمال في الخليل لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار

وطن: ثمن رئيس الوزراء محمد اشتية، مبادرة رجال أعمال في الخليل، التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس، لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار، للاستثمار في مشاريع انتاجية، ليس فقط محافظة الخليل بل في كافة محافظات الوطن.

وخلال الإفطار الرمضاني الذي أقامه إقليم وسط الخليل، قال اشتية إن تلك المباجدرة تأتي في وقت اعلنت الادارة الامريكية واسرائيل حربا مالية على السلطة الوطنية، ووكالة الغوث وعلى مشافي القدس، وعلى كافة مفاصل العمل الفلسطيني".

وأضاف اشتية: "ندعو رجال الاعمال في كافة المناطق أن يحذو حذو الخليل في هذه المبادرة، واعلنا باسم الحكومة ان محافظة الخليل ستكون عنقودا صناعيا، لتعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع الصناعة".