حزب الشعب يطالب الحكومة بإنصاف موظفي غزة

وطن: طالب نافذ غنيم، نائب الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني، الحكومة، بالالتزام بالمساواة التامة بين مختلف فئات موظفيها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

وفي بيان له تساءل غنيم " لماذا تصر الحكومة على توسيع الفجوة بينها وبين قطاع واسع من موظفيها في قطاع غزة، والعمل على افقارهم وامتهان كرامتهم ؟".

وأضاف "موظفو السلطة في قطاع غزة لا تضيرهم اي خصومات تأتي في سياق مواجهة الضغوط الاسرائيلية التي تستهدف السلطة الوطنية، لكن بشرط ان ينفذ ذلك على قاعدة المساواة والعدالة بين موظفي السلطة كافة دون اي تمييز."

كما طالب الحكومة بانصاف موظفي 2005 الذين يتقاضون الفتات بعد خصم نصف رواتبهم من اصل الراتب الكامل البالغ قيمته 1500 شيكل، مما يعرضهم واسرهم للفقر المدقع وللمجاعة.

ودعا غنيم الحكومة لاعادة النظر في اجراءاتها، ومواصلة اتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالامور المعيشية لابناء شعبنا.