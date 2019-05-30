هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة في جمعة "يوم القدس"

غزة- وطن: دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير شعبنا في قطاع غزة للزحف والمشاركة الفاعلة والحاشدة في جمعة " يوم القدس"، وذلك غدًا الجمعة الساعة الثالثة على أرض مخيمات العودة شرق القطاع.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي ، على ضرورة جعل هذا اليوم يومًا للإنتفاض في وجه الإحتلال وتحالفاته الإمبريالية الأمريكية وأنظمة الرجعيات العربية وإعلاء صوت الشعب الفلسطيني الرافض لكل أشكال المؤامرة.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

تدعو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير شعبنا في قطاع غزة للزحف والمشاركة الفاعلة والحاشدة في جمعة " يوم القدس " و التي تتزامن مع مناسبة يوم القدس العالمي وذلك غدًا الجمعة الساعة الثالثة على أرض مخيمات العودة شرق القطاع.

وتؤكد الهيئة على ضرورة جعل هذا اليوم يومًا للإنتفاض في وجه الإحتلال وتحالفاته الإمبريالية الأمريكية وأنظمة الرجعيات العربية وإعلاء صوت الشعب الفلسطيني الرافض لكل أشكال المؤامرة

إن يوم القدس العالمي يومًا للتأكيد على خيار المقاومة وحق شعبنا ومقاومته في الدفاع عن الحق الفلسطيني الثابت وإنتصارًا لمحور صراع الأمة جمعاء .