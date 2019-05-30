100 ألف يؤدون صلاتي "العشاء" و"التراويح" في رحاب الأقصى

القدس- وطن: ادى أكثر من مائة ألف مُصل من القدس المحتلة وأراضي الـ48 وخارجهما، الليلة، صلاتي العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ويستعد أبناء شعبنا للتوافد غدا إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وليلة السابع والعشرين من رمضان (ليلة القدر).

وأفاد شهود عيان بأن آلاف المصلين الوافدين الى الأقصى شاركوا في الإفطارات الجماعية والفردية في باحات الأقصى، وصلاة المغرب، وانضم إليهم عشرات الآلاف في صلاتي العشاء و"التراويح".