مصادر لوطن : الرئيس يوقف كل الاجراءات المتعلقة بزيادة رواتب وزراء الحكومة السابقة ويعيد الرواتب حسب القانون

رام الله – وطن: قالت مصادر خاصة لوطن ان الرئيس اصدر قرارا قبل قليل بوقف كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة والمتعلقة بزيادة رواتب وزراءها ، وان تكون رواتب وزراء الحكومة الحالية ومن في حكمهم حسب القانون والاستمرار في حالة التقشف.

واضافت المصادر ان الرئيس كلف رئيس الوزراء محمد اشتية باتخاذ الاجراءات اللازمه لتطبيق القرار بشكل فوري ، وبهذا القرار يكون الرئيس قد حسم الجدل الدائر بخصوص رواتب وزراء الحكومة السابقة والحالية.

وكان الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم قد صرح في وقت سابق انه في ضوء الجدل الذي أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رواتب الوزراء السابقين فقد قرر رئيس الحكومة إحالة الموضوع الى الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه ، اما فيما بتعلق برواتب الوزراء الحاليين فإن الحكومة تؤكد التزامها بالقانون المحدد لرواتب الوزراء و من هم في حكمهم.