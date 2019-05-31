تحديث| أنباء عن استشهاد شاب بدعوى تنفيذه عملية طعن بالقدس

وطن: أفادت التقارير الإسرائيلية استشهاد الشاب (19) عاماً، والذي يدعي الاحتلال تنفيذه عملية طعن في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وفي صباح اليوم، أطلق جنود الاحتلال النار على الشاب بدعوى قيامه بطعن إسرائيليين في القدس المحتلة، فيما وصفت إصابة أحد الاسرائيليين بالخطيرة.

وذكرت مصادر عبرية ان اسرائيليا (18 عاما) أصيب بالقرب من كنيس "هورفا" في المدينة القديمة بالقدس بجراح طفيفة، فيما أصيب اسرائيلي اخر في الخمسينيات بالقرب من بوابة باب العامود بالقدس فيما وصفت جراحه بالخطيرة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الشاب الفلسطيني هاجم بسكين الرجل الخمسيني قرب باب العامود، وهرب باتجاه البلدة القديمة.

وبحسب المصادر فإن طواقم "نجمة داود الحمراء" قامت بنقل المصابين الى المشفى لتلقي العلاج، فيما لم يعرف الوضع الصحي للشاب، فقد اكتفت الصحافة العبرية بالقول انه تم "تحييده" من قبل جنود الاحتلال.

وأقدمت شرطة الاحتلال بإغلاق كافة أبواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى عقب وقوع الحادثة، ومنعت آلاف المصلين من الوصول إلى باحاته في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.