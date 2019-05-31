استكمال التحضيرات لفتح معبر الكرامة لمدة 24 ساعة

وطن: اعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية بأنه سيبدأ العمل على معبر الكرامة لمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 02/06/2019 طيلة ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة حيث سيعمل حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً اما السبت فسيعمل من السابعة والنصف صباحاًً وحتى الثانية ظهراً.

واكد مهنا بأن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعابر والحدود على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.