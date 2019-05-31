الاحتلال يعتقل شابا على حاجز قلنديا بزعم حيازته للسكين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا على حاجز قلنديا العسكري الواقع شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا شمال القدس، اعتقلت شابا على الحاجز أثناء توجهه للصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بزعم حيازته سكينا.

وهذا وقد استشهد الفتى عبدالله لؤي غيث (16 عاما) من مدينة الخليل، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد أبو الحمص قرب قريتي الخاص والنعمان شرق بيت لحم، وأصيب شاب آخر بحالة خطيرة خلال محاولتهما الدخول غلى القدس لتأدية صلاة الجمعة في المسجد الاقصى.