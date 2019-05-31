ترامب يعاقب المكسيك بسبب المهاجرين.. ويتوعد بالمزيد

وطن: أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض اعتبارا من 10 يونيو رسوما جمركية بنسبة 5% على كُل السلع الواردة من المكسيك، طالما استمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر الحدود المكسيكية.

وبعث الرئيس المكسيكي من جهته رسالة إلى نظيره الأميركي يدعوه فيها إلى الحوار بشأن مسألة الهجرة غير الشرعية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "الرسوم الجمركية ستزداد تدريجيا، طالما لم يتم حل مشكلة الهجرة غير الشرعية".

وقد ترتفع الرسوم الجمركية إلى 10في المئة بحلول1 يوليو وتزداد بمقدار 5 نقاط مئوية شهريا لتصل إلى حد 25 بالمئة في أكتوبر إذا لم توقِف المكسيك "تدفق الأجانب غير الشرعيين عبر أراضيها"، بحسب ما أوضح ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق سَحب هذه الرسوم "وفقا لتقديرها الخاص".