الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من الزبابدة جنوب جنين

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة شبان من بلدة الزبابدة جنوب جنين على حاجز عسكري نصبته على طريق الجامعة العربية الأمريكية .

وأفادت مصادر محلية نقلا عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية"وفا" بأن جنود الاحتلال احتجزوا الشبان بلال سمير شرقاوي، وجلال وليد شرقاوي، ومحمد حسن الفار، أثناء مرورهم على الحاجز العسكري وتم استجوابهم لأكثر من ساعة.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من انتشارها العسكري ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة