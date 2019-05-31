استشهاد الشاب يوسف وجيه بزعم تنفيذه عملية طعن مزدوجة بالقدس

رام الله- وطن:أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد الشاب يوسف وجيه(18)عاماً بعد أن أصيب برصاص الاحتلال وبزعم تنفيذه عملية طعن مزدوجة في مدينة القدس، والتي أسفرت عن إصابة إسرائيليين.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن الارتباط المدني أبلغها رسميا باستشهاد الشاب وجيه برصاص الاحتلال في القدس، لافتة إلى أنه من سكان قرية عبوين الواقعة شمالي غرب رام الله.

وفي صباح اليوم، أطلق جنود الاحتلال النار على الشاب بدعوى قيامه بطعن إسرائيليين في القدس المحتلة، فيما وصفت إصابة أحد الاسرائيليين بالخطيرة.

وذكرت مصادر عبرية ان اسرائيليا (18 عاما) أصيب بالقرب من كنيس "هورفا" في المدينة القديمة بالقدس بجراح طفيفة، فيما أصيب اسرائيلي اخر في الخمسينيات بالقرب من بوابة باب العامود بالقدس فيما وصفت جراحه بالخطيرة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الشاب الفلسطيني هاجم بسكين الرجل الخمسيني قرب باب العامود، وهرب باتجاه البلدة القديمة.

وبحسب المصادر فإن طواقم "نجمة داود الحمراء" قامت بنقل المصابين الى المشفى لتلقي العلاج، فيما لم يعرف الوضع الصحي للشاب، فقد اكتفت الصحافة العبرية بالقول انه تم "تحييده" من قبل جنود الاحتلال.

وأقدمت شرطة الاحتلال بإغلاق كافة أبواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى عقب وقوع الحادثة، ومنعت آلاف المصلين من الوصول إلى باحاته في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.