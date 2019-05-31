الديمقراطية: على الأنظمة العربية وقف "التطبيع" مع الاحتلال ورفض "صفقة القرن" ومؤتمر البحرين

رام الله- وطن: أوضحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان صادر عنها بأن وحدة الموقف الفلسطيني تملي على الأنظمة العربية الالتزام بوقف "التطبيع" ورفض"صفقة القرن"، ومؤتمر البحرين الاقتصادي والمزمع عقده الشهر القادم بالعاصمة المنامة.

وجاء في بيان الجبهة وفي اليوم العالمي للقدس: " نوجه لأهلنا الصامدين في المدينة المقدسة، بالتحية والتقدير والإكبار وهم يقاومون ببسالة سياسات الاحتلال والحصار والتهويد، ويدافعون عن عروبة مدينتهم ومقدساتها وعن هويتها الوطنية الفلسطينية في ظل أوضاع شديدة الصعوبة والتعقيد، خاصة وأن القدس هي عنوان رئيسي من العناوين الكبرى للنضال الوطني الفلسطيني في مواجهة صفقة ترامب - نتنياهو، في شقها الفلسطيني، الذي أنجزت منها إدارة ترامب أكثر من 70% من عناصرها، وتدعو لتمرير شقها الإقتصادي في ورشة البحرين.

وأضافت الجبهة :" إن وحدة الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة صفقة ترامب - نتنياهو، وفي رفض ورشة البحرين باتت تملي على الأنظمة العربية كافة، ضرورة إحترام إرادة شعبنا وقواه السياسية برئاسة م.ت.ف. ممثله الشرعي والوحيد، واحترام القرارات العربية في وقف التطبيع مع دولة الاحتلال، وتوفير كل عناصر الدعم لشعبنا ومقاومته ومؤسساته الوطنية في الميادين المختلفة".

وختمت الجبهة بيانها معبرة عن خيبة أمل فلسطينية من بيان القمة العربية الاستثنائية حيث كان من المفترض أن تكون أكثر اقتراباً من قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني بحسب ما جاء في البيان، بما في ذلك إتخاذ موقف واضح من تطبيقات صفقة ترامب، نتنياهو، والدعوة لورشة البحرين.