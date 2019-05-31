الاتحاد الأوروبي ينظم إفطاراً رمضانياً في البلدة القديمة في القدس للمؤسسات الشريكة

القدس – وطن: شارك ممثلي الاتحاد الأوروبي أكثر من 150 فلسطينياً إفطارا رمضانيا في مركز جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة، كما انضم إلى الإفطار شركاء للاتحاد الأوروبي من القدس الشرقية ومستفيدين من مشاريع الاتحاد الأوروبي في المدينة.

وشارك في الإفطار 34 طفلاً من رياض الأطفال بمرافقة أهاليهم بالإضافة إلى 50 لاعب كرة قدم وكرة سلَّة من مركز جمعية برج اللقلق، وتَبِعَ الإفطار عدداً من الأنشطة الثقافية والأعمال الفنية.

وتعتبر جمعية برج اللقلق أحد الشركاء الذين عملوا مع اللجنة الدولية لتنمية الشعوب على مشروع من تمويل الاتحاد الأوروبي لتعزيز التمكين الاجتماعي الاقتصادي وحماية المجتمعات الفلسطينية الضعيفة في القدس الشرقية.

وقالت مسؤولة التعاون في الاتحاد الأوروبي ألِساندرا فِزَر في هذه المناسبة إنه"يسرنا أن نُشارك الإفطار مع شركائنا من المجتمع المدني الفلسطيني في القدس الشرقية وهذه المجموعة الرائعة من الأطفال والرياضيين الفلسطينيين الواعدين، مردفة: عملنا في القدس الشرقية التزاما في الحفاظ على الملامح الفلسطينية للمدينة ودعم الفلسطينيين في القدس الشرقية الذين يواجهون واقعاً قاسياً."

ويلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم المشاريع في القدس الشرقية من أجل تعزيز صمود الفلسطينيين فيها، حيث يقوم بتمويل هذه الفعالية ضمن برنامج القدس الشرقية التابع للاتحاد الأوروبي، ويُعتبر برنامج القدس الشرقية برنامجاً استثمارياً متعدد القطاعات حيث يصل الدعم السنوي من خلال البرنامج الى 12 مليون يورو، ويغطي البرنامج مجالات تتضمن التعليم والصحة والإدماج الاجتماعي والقطاع الخاص وتمكين المجتمع وحقوق الإنسان.