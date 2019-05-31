إصابة 4 شبان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - وطن: أصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، اليوم الجمعة.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، وأطلقت الرصاص المعدني بكثافة، ما أدى لإصابة 4 شبان بجروح مختلفة، عولجوا ميدانيا، بينما اعتدت على الصحفيين واستخدمتهم دروعا بشرية خلال المواجهات.