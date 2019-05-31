الاحتلال يبيع في مزاد علني صفين مدرسيين قدمهما الاتحاد الاوروبي لطلبة في الاغوار

رام الله - وطن: أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية أن وزارة جيش الاحتلال تنوي تنظيم مزاد الأسبوع المقبل لبيع صفين مدرسيين جاهزين منحهما الاتحاد الأوروبي لتلامذة فلسطينيين.

ونشر إعلان في صحيفة "معاريف" يقول إن المزاد سيجرى في مكاتب الإدارة المدنية في الضفة وكانت الإدارة المدنية المكلفة إدارة المناطق المحتلة سيطرت على الصفين في أكتوبر (تشرين لأول) الماضي.

وكان الصفان مخصصين لـ 49 تلميذاً في إبزيق بشمال الضفة الغربية.

ونشر إعلان في صحيفة "معاريف" يقول إن المزاد سيجري في مكاتب الإدارة المدنية في الضفة.

وبعد تفكيك الصفين، نددت بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بسلطات الاحتلال ودعتهما إلى إعادة بناء الصفين في المكان نفسه بلا تأخير.

وقالت البعثة في حينه إن "كل ولد له الحق في التعليم، وعلى الدول حماية الحق واحترامه وتطبيقه، بتأمين سلامة المدارس من أية انتهاكات".

وناشد الاتحاد الأوروبي في حينه سلطات الاحتلال وقف تدمير الصفين ومصادرة أراضي الفلسطينيين وأملاكهم، وفقاً لالتزاماتها كدولة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي.