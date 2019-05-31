إصابات بالاختناق في قمع الاحتلال المسيرات السلمية شرق قطاع غزة

رام الله - وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن جنود الاحتلال المتمركزين خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتهم العسكرية، باغتوا عشرات الشبان والفتية الذين بدأوا يتجمعون في الأماكن التي تقام فيها المسيرات في المناطق الشرقية للقطاع، بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وبدأ المتظاهرون الفلسطينيون بالتوافد باتجاه مخيمات العودة الخمسة قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة "يوم القدس العالمي" ، وقابلهم جنود الاحتلال الإسرائيلي بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار قد دعت الفلسطينيين للمشاركة في هذه الجمعة، تحت عنوان جمعة يوم القدس العالمي، للتأكيد على التمسك بالقدس.