صلاة العيد في مخيمات العودة والجمعة المقبلة لزيارة ذوي الشهداء

وطن: دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة في صلاة عيد الفطر في ساحة مخيم العودة شرق غزة "ملكة".

ودعت الهيئة في بيان لها في ختام الجمعة الستين لمسيرات العودة وكسر الحصار "يوم القدس العالمي" لاعتبار الجمعة القادمة (61) الموافق يوما لزيارة الارحام وذوي الشهداء والجرحى.

وأكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة كأداة كفاحية سلمية وشعبية استطاعت بصبر المشاركين فيها ان تطيح بحكومة "نتنياهو ليبرمان " السابقة واستطاعت اليوم ان تحول دون تشكيل حكومة جديدة للاحتلال- مما فرض على المجرم نتنياهو التوجه لانتخابات مبكرة ما يعني مسمار جديد في نعش صفقة القرن مؤكدة رفضها و ادانتها المشاركة بورشة البحرين المشبوهة .

واكدت الهيئة رفضها وإدانتها المشاركة بورشة البحرين المشبوهة .