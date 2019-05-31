ثلاث ملاحظات على الوضع

كتب عوض عبد الفتاح:

الملاحظة الاولى: الساحة الانتخابية الاسرائيلية

أن تضطرب المنظومة السياسية لنظام يستعمرك، وينشغل قباطنته بأزماتهم الداخلية وصراعاتهم الحزبية والشخصية،أمر إيجابي. بل إن المستعْمَر، كما المستعْمِر، يسعى ، ضمن استراتيجيته في مواجهة الخصم ، الى إحداث شرخ او شروخ في صفوفه.

إن فشل بنيامين نتانياهو رئيس حكومة الابارتهايد، الذي خرج من الانتخابات قبل شهر ونصف منتشياً ، في تشكيل حكومة، وإجراء انتخابات عامة ثانية في اقل من نصف سنة،على خلفية خلاف او اختلاف، له طابع شخصي اكثر من أي شيئ آخر، بين نتانياهو ورئيس حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، يعكس انحطاط السياسة في الكيان الاستعماري. اما بخصوص الموقف تجاه الخارج ، فتغيب الفوارق بين ما كان يُميّز اطياف المنظومة السياسية الصهيونية عن بعضها، خاصة في ما يتعلق بشكل حل القضية الفلسطينية .

وقد وسمت الهمجية، بل البهيمية، حملة الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة، في النظر والتعامل مع الشعب الفلسطيني ، وخاصة شعبنا المحاصر والمجوع في قطاع غزة . فليبرمان نفسه، استقال كوزير دفاع، بعد عام على تسلم منصبه ، على خلفية عدم إقرار خطته بتدمير حركة المقاومة وقيادتها وحاضنتها الشعبية، لان خصومه يَرَوْن بذلك تكلفة كبيرة، ويفضلون استراتيجيات تدميرية أخرى، تعزز الانقسام الفلسطيني . أما نفتالي بينت، رئيس البيت اليهودي، الذي اخفق في تجاوز نسبة الحسم، فقد سعى وطالب بتسلم هذه الحقيبة الدموية، وتباهى في استعراض خططه الوحشية . أما ائتلاف الجنرالات ، ״ التنابل ״ على حد وصف شخصية إسرائيلية معروفة، فقد كانوا استهلوا دعايتهم الانتخابية ضد نتانياهو، في الدخول الى سوق المزايدات بمقطع فيديو يظهر كيف نفذ رئيس هذا الائتلاف ( كحول لفان ) حربا تدميرية لأحياء في مدينة غزة، كاشفاً بذلك عن توجهه البهيمي .

وكانت تركزت حماة خصوم نتانياهو، عليه شخصياً ، وعلى فساده ، وبعضها على خضوعه للمتدينين ، وتحريضه المنهجي ضد المعارضين له. أما تحريضه المحموم والمنهجي ضد الاحزاب العربية ، وضد المواطنين العرب، فلم يكن ذَا شأن أبدا بالنسبة لمنافسيه، بل أكثر من ذلك بعضهم أيضا زاود عليه في هذا المضمار . كلهم تحدثوا عن رغبتهم بإسرائيل القوية ، اليهودية ، الموحدة ، في مقابل ما سببه نتانياهو من أذى لصورة اسرائيل ومناعتها الداخلية . كل ما أنجزه نتانياهو، من استقطاب التاجر الأهوج دونالد ترامب، وإستقطاب عربان الخليج، وتعزيز علاقاته الاقتصادية والأمنية مع حكام دول كبرى، مثل روسيا والهند وغيرها، لم يردع خصومه عن مواصلة حملتهم ضده شخصيا، وسلوكياته .

لكن رغم كل ذلك ، فإن كل هذا ״التقاتل״ و التشاجر الداخلي ، ليس محوره الايدلوجيا البدائية الآي يقم وعليها الكيان ، اي الصهيونية، وهي دين القبيلة اليهودية المستوطنة والمستعمرة لوطن ليس لها. ولا يشي هذا التشاجر بتحول او انفراج نحو أصحاب الوطن المسلوب . إنه اختلاف، وليس خلاف، على وجه اسرائيل وصورتها امام العالم . طرف يريد إستعادة الرتوش التي كانت تزين المشروع الاستعماري ، بعد أن أزالها الطرف الاخر، بتأثير سكرة القوة، وترسخ الرؤية التوراتية لارض اسرائيل، فلسطين، وطرف آخر يسعى لتحقيق اهدافهرالدموية دون اي اعتبار لايٍ احد ، ولأي معيار . والطرف الاول يعتقد ان مواصلة هذا النهج يهدد ليس فقط مكانة اسرائيل في العالم ، بل وجودها كدولة يهودية. مع ذلك، يتفق الطرفان ( أي الكل الاسرائيلي ) على أن حملة المقاطعة الفلسطينية، BDS، تشكل مصدر ازعاج حقيقي ، حالياً ، و تهديد استراتيجي على المستوى البعيد .

وهنا تتجسد أحد وجوه القصور الفلسطيني ( الرسمي ) الفاجع في التعامل مع الواقع الاسرائيلي وواقع الصراع .

وهذاالقصور، يتجلى في مواصلة اعتماد النهج الانتظاري، والرفض اللفظي، وهو الوجه الاخر لنهج المفاوضات العبثية الطويلة التي توقفت منذ سنوات دون استنتاج الخلاصة العملية من كل هذا الفشل الكارثي . اما التمترس في رفض انهاء الانقسام فهو الكارثة بعينها. و هنا يتحدى السؤال الكبير كل نقاد هذه الحالة الفلسطينية ، من نخب وحراكات ، متنوعه الساعين للخروج من هذه الحالة ، متى وكيف يمكن تجميع كل هذه الحراكات والمبادرات، وإطلاقها مجتمعةً متحديةً، ورائدةً، في وجه المستعمرين والامبرياليين وعملائهم العرب ،الذين نجحوا في خلق وكيل فلسطيني يدير شؤون الاستعمار، وبثمن بخس .



الملاحظة الثانية : الانتخابات وفلسطينيو الداخل

بعد قرار حل الكنيست الاربعاء الماضي ، سارع قادة احزاب عربية ، وأكاديميون عرب ، الى الدعوة لاعادة تشكيل قائمة المشتركة . وبدا ذلك هرولةً للتكفيرعن خطيئة تكفير تفكيكها. مع أن معظم الذين دعوا الى ذلك لم يكونوا مسئولين مباشرة عن تفكيكها، ويحملون الكثير من الصدق في ذلك ، بغض النظر عن اختلاف الأيدلوجيات والرؤى . طبعا لم نسمع دعوات مشابهة، من الذين سعوا بمنهجية، وبشكل صريح ، او الذين تواطئوا مع تفكيكها، في سياق الرهان على الكتلة المانعة، مع قائمة الجنرالات القتلة واصحاب التاريخ الأكثر دموية .

لكن ذلك يعكس العطب المستمر في التوجه والقصور في التفكير . اولا لانه لم يدع احد الى مراجعة تجربة القائمة المشتركة، وعوامل إخفاقاتها، وتدميرها، إبتداءً من النزاع الشخصي ، وغياب الاسترتيجية ، وهبوط الخطاب السياسي ، وانتهاءً بمشكلة التناوب المخزية المتمثّلة بالسطو على مقعد التجمع من قبل حزبين آخرين .ولم يدع احد لمحاسبة المسئول او المسئولين عن تحويل مشروع منح أملاً للناس، الى رماد . وبخصوص تقويض النهج الوطني والخطاب السياسي المطلوب ، يمكن الاستدلال على استمراريته، من خلال قبول ايمن عودة حضور مظاهرة الجنرالات القتلة في تل ابيب . وفي هذا معضلة اخلاقية، اخرى سياسية .

الاولى، إن قبول نائب عربي، وقيادي حزبي ، بحضور مظاهرة والتحدث فيها نظمها جنرالات قتلة تباهوا في اعادة احياء في غزة الى العصر الحجري ، وأكثر من ذلك، وعدوا بمواصلة ذلك في حالة فوزهم على نتانياهو، يعني انه عمليا لا يعنيه شأن ما يقوم به هولاء تجاه غزة ، والأهم بالنسبة له ان أسمع صوت فلسطينيي ٤٨ ، ومظالمهم ، في مظاهرة صهيونية بامتياز . ويُشتمّ من ذلك ، وان بغير وعي ، مقايضة حق وأمن جزءٍ من شعبنا مع حق وأمن جزءٍ آخر لشعبنا. ما هي نتيجة ذلك ، نتيجتها هو تكريس الفصل بين الفلسطينيين، وتجزئة همومهم ، في الوعي الشعبي لفلسطينيي ال ٤٨ .

الثانية ؛ هو التجاهل التام لخيار المقاطعة. اذ أن ردود الفعل التي وردت، ولا تزال ترد ، على لسان ممثلي الاحزاب وأعضاء الكنيست، وأكاديميين، تركزت في الحديث عن ضرورة إعادة المشتركة ، ورفع نسبة التصويت ، وتكرير مقولة اسقاط اليمين البائسة. لا يعقل ان يقاطع ، ويمتنع ، أكثر من نصف المصوتين العرب، نصف شعبنا ، عن التصويت، وكأنه أمر عادي ولايستحق أي اهتمام ، فالمقاطعة لم بكن سببها الوحيد تفكك المشتركة ، هناك أيضا أسباب مبدئية ، وايضاً تكتيكية . هذا التجاهل، يعبر عن استخفاف بالرأي العام ، ويعكس جموداً وتكلسا في التفكير، ويفسر أسباب تعمق أزمتنا السياسية والفكرية والقيادية . من الواجب أن تكلف نفسها هذه القيادات ، وتطرح المسألة رسميا ، للبحث والتداول بصورة جدية وتناولها من كل الجوانب، والخروج بقرار او قرارات، اما مع او ضد، وما هي المشاريع البديلة . وبغض النظر عن طبيعة القرار ، فإن مجرد خوض هذا النقاش، سيكون له فائدة كبرى ، وستتفتق عنه افكار جديدة ، ناهيك عن إظهار الارتباط الصادق بما يعتمل داخل المجتمع.

الملاحظة الثالثة : مخطط ״ صفقة القرن ״

لقد أشبع هذا المخطط، الامريكي-الصهيوني ، تحليلا وتشخيصاً، لمكنونانته، ومخاطره، ولمآلاته المتوقعه على القضية الفلسطينية ، وعلى المنطقة برمتها. أما على المستوى العملي فلم يحظ بأي خطوة فلسطينية وطنية عملية شعبية كرد فعل على هذا المخطط ، سوى مسيرة العودة في غزة ، والتي رغم اهميتها، وطابعها الخلاق ، فانها لم تتحول الى حركة شعبية فلسطينية شاملة في كل فلسطين والشتات .

واذا لخصنا هذا المخطط بكلمات قليلة ، فهو مخطط استعماري استيطاني يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية ، وحقوقهم السياسية والإنسانية، واعادة رسم المنطقة العربية وغير العربية ، بحيث تتكرس هيمنة اسرائيل، كذراع إستعماري ضارب، على هذه المنطقة . والامر الاشد خطورة، والجديد، هو استعداد وانخراط انظمة عربية ، ليست لها حدود مع فلسطين، في عملية بيع فلسطين مقابل حماية عروشها .

لم يكن ليتجرأ اصحاب هذا المخطط التصفوي ، على إطلاقه ، لولا الحالة العربية المترهلة، والحالة الفلسطينية المنقسمة، وسلوك القيادة الفلسطينية البائس وغير المسئول. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يعلن رفضه القاطع لهذا المشروع ،ولحضور مؤتمر البحرين، دون القيام بأي خطوة فعلية على الارض ، وأولها إنهاء الانقسام ، وإطلاق مشروع مقاومة شعبية ضد الوجود الاستعماري في فلسطين . لقد هدم كل مقومات النهوض الفلسطيني؛ همش ممنظمة التحرير ، وحصر اإدارة السلطة في شخصه ، وواصل تفعيل التنسيق الامني لقمع المقاومة، وهو مصر على رفض إعادة الوحدة الوطنية،لان هذه الوحدة، مجرد الوحدة، تعني بالنسبة له تصعيد في مواجهة الاسرائيليين ، وهو بطبيعة الحال يرفض مبدئيا اي شكل من أشكال التصعيد سوى بالكلام .

إن الرفض الفلسطيني الشامل لصفقة القرن، الذي يتجلى في كل مكان، هو فرصة اخرى لاستنهاض الشعب الفلسطيني ، والأحرار العرب ، واحرار العالم ، لتقويض هذا المخطط وجعله نسياً منسياً .