حزب الشعب يطالب بموقف عربي واضح لمقاطعة "ورشة البحرين" التآمرية والعمل على الغائها

وطن: قال حزب الشعب الفلسطيني أن الخطابات النظرية والمجاملات السياسية لبعض الأنظمة العربية، غير كافية ولم تعد تنطلي على الشعب الفلسطيني، في ضوء استمرار مساعي تصفية القضية الفلسطينية من خلال مؤامرة "صفقة القرن" الامريكية – الصهيونية، ومن ضمن حلقاتها ما يمسى بـ"ورشة العمل" الاقتصادية المزمع إنعقادها في البحرين.

وأكد حزب الشعب في بيان صحفي، اليوم الجمعة، ان المطلوب بوضوح من كل الدول العربية، مقاطعة شاملة لـ ورشة العمل الامريكية في البحرين، والتدخل العاجل من أجل الغائها كلياَ من قبل دولة البحرين، بوصفها حلقة من حلقات التآمر على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، والعمل على وقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وختم حزب الشعب بيانه، بمطالبة الدول العربية بموقف سياسي واضح ولا يحتمل أي لبس كان في رفض "ورشة العمل" في البحرين وكل المساعي الامريكية التي تستهدف تجاوز الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، والعمل على توفير كل أشكال الدعم له من أجل تعزيز صموده على أرضه ومواجهة سياسات الاحتلال التصفوية.