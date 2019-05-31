نقل الاسير الزبيدي من "عوفر" الى "مجدو"

وطن: اقتحمت وحده قمع خاصة، اليوم الجمعة، سجن "عوفر" قسم 11 ونقلت عضو المجلس الثوري لحركة فتح الاسير زكريا زبيدي الى سجن "مجدو" .

وذكر أسرى "فتح" في قسم 11 بـ"عوفر" أن وحدة القمع نقلت الاسير الزبيدي الى سجن "مجدو" في مخالفة لكافة الاتفاقيات التي ابرمت مؤخرا ما بين ادارة المعتقل وممثلي الفصائل بعدم نقل اي أسير إلا بإعلامهم المسبق .

وندد عضو المجلس الثوري جمال حويل، بالانتهاكات المستمرة بحق الحركة الأسيرة وبحق قيادي في حركة "فتح" وذلك بهدف كسر إرادة الأسرى ومنعهم من التواصل مع بعضهم البعض .