شهر رمضان يودعنا بأجواء حارة جدا

رام الله- وطن: يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الاحد، يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ،ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ،ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة