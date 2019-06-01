اشتية: سنقدم كافة التسهيلات للاستثمار في فلسطين

وطن: دعا رئيس الوزراء محمد اشتية رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات للقدوم إلى فلسطين والاستثمار فيها، متعهدا أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات لهم، وستعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم، من أجل خدمة وطنهم.

جاء ذلك خلال افتتاح اشتية، الجمعة، في ضاحية الريحان بمدينة رام الله، "لاكاسا مول"، بحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، ورجل الأعمال الفلسطيني مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "لاكاسا" القابضة عماد جابر، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وقال رئيس الوزراء: "افتتحنا هذه المنشأة التجارية والتي يبلغ حجم الاستثمار فيها أكثر من 50 مليون دولار، والتي ستوفر أكثر من 2000 وظيفة، وستكون مقدمة لعدد من المشاريع التي سيقيمها رجل الأعمال عماد جابر".

وأضاف اشتية: "ندعو رجال الاعمال الفلسطينيين في الشتات القدوم الى فلسطين والاستثمار فيها، والحكومة ستقدم كافة التسهيلات لهم وستعمل على تذليل كافة العقبات امامهم، من أجل خدمة وطنهم فلسطين".

وترحم رئيس الوزراء على شهداء القدس، مضيفا: "مهما فعل الاحتلال بنا، ومهما هدم منشآتنا سنواجه الهدم بالبناء، إلى أن نتحرر ونقيم دولتنا المستقلة".