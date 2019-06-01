لاول مرة.. سيرك بلا حيوانات !!

وطن: تتعرض مسارح السيرك لانتقادات شديدة من منظمات الدفاع عن الحيوان، لكن سيركا في ألمانيا وجد حلا "ذكيا" حتى يضمن الفرجة دون إثارة أي غضب.

وبحسب ما نقل موقع "ساينس نيوز ريبورتر"، فإن السيرك الألماني يعتمد على تقنية "الهولوغرام" لأجل إظهار بعض الحيوانات في صور تسجيدية ثلاثية الأبعاد.

وتنتقد الجمعيات الحقوقية السيرك التقليدي، لأن تدريب بعض الحيوانات، مثل الفيلة والأسود، يتطلب تعريضها للجوع والضرب، لأجل أن تعتاد على القيام ببعض الحركات.

وأظهرت الصور، تجسيدا لعدد من الحيوانات في السيرك الألماني، مثل الفيل والحصان، وبدا الجمهور مستمتعا بالعرض على الرغم من عدم مشاركة أي حيوانات حقيقية.

والسيرك الألماني الذي أطلق عليه اسم "سيركوس رونكالي" هو الأول من نوعه في العالم، وتعتمد العروض بشكل كامل على الحاسوب لأجل إظهار صور الحيوانات في شكل مماثل للواقع.

وكان هذا السيرك يقدم عروضا تقليدية، طيلة عقود، لكنه قرر في الآونة الأخيرة، أن يغير طريقة عمله، واستغنى عن كافة الحيوانات التي كانت تتحمل المشقة في سبيل الفرجة.