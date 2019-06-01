اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة توزع مساعدات مالية وعينية وطبية خلال شهر رمضان

بيت لحم- وطن: قدمت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة في محافظة بيت لحم مساعدات مالية وعينية وطبية لاهالي المخيم بمناسبة شهر رمضان المبارك في اطار جهودها لاسناد اهالي المخيم على مختلف الاصعدة.

وقال سعيد العزة رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة ان اللجنة قدمت مساعدات مالية بقيمة 65 الف شيكل كمساعدات مالية يضاف اليها مساعدات طبية وادوية واجهزة طبية بقيمة 25 الف شيكل الى جانب تقديم مساعدات عينية بلغ عددها نحو 300 طرد غذائي.

واشار العزة الى ان هذه المساعدات المالية والعينية الى اهالي المخيم التي وزعتها اللجنة الشعبية ولجنة الزكاة جاءت بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والاهلية ورجال الاعمال مثمنا جهودهم وعطاءهم من اجل خدمة شعبهم من ابناء المخيم في اطار الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة اهالي المخيم خصوصا في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها المخيمات.

وحول المساعدات العينية من طرود وغيرها قال العزة ان هذه الطرود جرى تقديمها من قبل دائرة شؤون اللاجئين حيث قدمت خمسين طرد ومديرية الشؤون الاجتماعية التي قدمت ايضا خمسين طرد ومتبرع اجنبي خمسين طرد وحركة فتح اربعين طرد ومحافظة بيت لحم خمسة وعشرين طردا وخمسين طرد من رجل الاصلاح بالمخيم نبيل مصباح.

واكد العزة ان اللجنة اعتمدت برنامج خاص لتوزيع هذه المساعدات لضمان التاكد من وصولها لكافة ابناء المخيم من المحتاجين وعدم تكرار التوزيع للمواطنين مشددا على ان اللجنة تعمل من اجل خدمة المواطنين والتخفيف من اعباءهم الاقتصادية خلال الشهر الفضيل.

كما اكد العزة على ان اللجنة الشعبية ستواصل عملها لخدمة المخيم واهاليه من خلال تنفيذ مشاريع متعددة ومختلفة من اجل الارتقاء بواقع المخيم في المرحلة المقبلة حيث سيتم الاعلان عن بعض المشاريع في المرحلة المقبلة.

وشكر العزة كافة الجهات التي تبرعت ودعمت مشاريع واعمال اللجنة الشعبية خلال شهر رمضان المبارك مثمنا تعاون حركة فتح ومحافظة بيت لحم والشؤون الاجتماعية ورجال الاعمال من فاعلي الخير ورجل الاصلاح نبيل مصباح العيسة والمتبرع الاجنبي وكافة الافراد والجهات التي تسعى للتخفيف من معاناة المواطنين .

وهنا العزة باسمه واسم اعضاء اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عائدة اهالي المخيم بقرب حلول عيد الفطر السعيد واعدا بالمزيد من العمل من اجل المخيم وقضايا المختلفة.

(PNN)