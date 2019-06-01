الشعبية ترفض البيان الختامي لقمة مكة

وطن: رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة، معللة ذلك "بتساوق المملكة العربية السعودية والبحرين، مع الإدارة الأمريكية ومخططاتها تجاه فلسطين والمنطقة".

وفي بيان له، اعتبر المكتب السياسي للجبهة، أن "ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن قمة مكة من محاولات تزوير للحقائق الميدانية على الأرض، وتجاهله للقضية الفلسطينية عبر محاولة حرف البوصلة عن مركز الصراع لصالح صراعات وهمية ممثلة باعتبار إيران عدوًا للأمة بدلاً من العدو الأساسي وهو العدو الصهيوني؛ يشير إلى أن هذه الأنظمة العربية الرجعية مصممة على أن تكون في الخندق المعادي لأمتنا العربية، وأن تواصل عداءها لحق الشعوب في مقاومة الاحتلال والاستعمار".

ورأى في ورشة المنامة الاقتصادية محاولة مشبوهة لتسويق وتشريع جريمة القرن عبر شعارات ومصوغات اقتصادية، كمقدمة لتمرير الصفقة.

ودعا الشعوب العربية إلى التصدي لكل المحاولات الهادفة لتدليس الوعي الجمعي العربي، والتصدي لصفقة القرن وتداعياتها الكارثية على وحدة واستقرار البلدان العربية، وذلك عبر تشكيل جبهة عربية واسعة لمواجهة ومقاومة الصفقة التي لا تستهدف فلسطين وحقوق شعبنا الفلسطيني وحده، بل تطال الدول والمجتمعات العربية بالمزيد من التفتيت والفوضى والتدمير وتحويلها لتجمعات سكانية وغيتوهات تسيطر عليها الصهيونية والإمبريالية الأمريكية.

كما دعا المكتب السياسي الكل الفلسطيني إلى التوحد في مواجهة الصفقة وإغلاق باب الاحتراب الداخلي، والدفع بجهود إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أساس الشراكة بما يحصن البيت الفلسطيني ويقويه في مواجهة "الصفقة" وأهدافها التصفوية.