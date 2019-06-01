باكستان تؤكد على ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان

وطن: أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان في القمة الإسلامية على أهمية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وطالب بضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها لمرتفعات الجولان والالتزام بالمواثيق الدولية.

وقال عمران خان خلال كلمته بالقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة: "إن الفلسطينيين حرموا من حقوقهم الإنسانية والديمقراطية، ويجب تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مبدأ حل الدولتين".

واستضافت مكة المكرمة أعمال القمة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، ويصادف هذا الاجتماع الذكرى الـ50 لتأسيسها.