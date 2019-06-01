خريشة يطالب عبر وطن بإعادة رواتب الموظفين المقطوعة

رام الله- وطن: طالب النائب السابق في المجلس التشريعي حسن خريشة عبر وطن، باعادة رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم، وبالاخص موظفي "التشريعي" في رام الله والذين ما زالوا على رأس عملهم.

وقال خريشة في بيان خاص لوطن:

باسمي الشخصي وصفتي الاعتبارية وباعتباري عضوا في المجلس التشريعي الذي حل في غفلة من الزمن، اطالب واصرخ بأعلى صوت في آذان من يعنيه الامر، بإعادة رواتب الموظفين المقطوعة، وأنا هنا اخصص اخواني موظفي المجلس التشريعي في رام الله والذين ما زالوا على رأس عملهم.

وأضاف: من منطلق المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن هؤلاء الموظفين والذين عملوا معنا على مدار عمر المجلس، ولأكثر من 23 عاما، أي قبل أن يصبح الرئيس أبو مازن رئيسا، وقبل أن يتبوأ رؤساء الأجهزة الأمنية مناصبهم.

وتابع "معقول أن يقع هؤلاء ضحية تقارير كيدية؟ لماذا نمارس الإذلال والقهر على بعضنا ونحن ندرك أن الاحتلال يمارس القهر اليومي علينا جميعا دون تميز بين رئيس وشاب، ورئيس وزراء ووزير ومواطن عادي وموظف، اليوم أواخر رمضان وغدا العيد فلنتقِ الله في أبنائهم، هل سمعتم؟ أتمنى ذلك".