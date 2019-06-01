(فيديو) تأكيد أن "إسرائيل" هاجمت متعمدة المدمرة الأمريكية "ليبرتي"

وطن: اتهم أمريكيون دولة الاحتلال بمهاجمة سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية عمدا مع سبق الإصرار.

وتعرضت سفينة ""يو اس اس ليبرتي" الأمريكية، وهي سفينة الاستطلاع الإلكتروني، إلى هجوم في يوم 8 يونيو/حزيران 196، بعد أربعة أيام على بدء العدوان الإسرائيلي على مصر سوريا، أثناء تواجدها في البحر المتوسط على بعد 24 كيلومترا عن شبه جزيرة سيناء. وتسبب هجوم طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في قتل 34 من بحارة السفينة الأمريكية وجرح 171 آخرين.

وبعد هجوم الطائرات الإسرائيلية أتت زوارق حربية إسرائيلية لتحاول إغراق السفينة الأمريكية بواسطة الطوربيدات.

ووفق أحد بحارة سفينة "ليبيرتي" فإن الإسرائيليين "عادوا ليتأكدوا من أننا موتى ويطلقوا الطوربيدات علينا. وكان هدفهم إغراق السفينة وتوجيه أصابع الاتهام إلى مصر".

وقال الإسرائيليون إن طائراتهم هاجمت السفينة الأمريكية "بالخطأ". غير أن هذه الرواية لا يدعمها هجوم الزوارق الحربية الإسرائيلية.