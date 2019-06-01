قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالقدس

القدس- وطن: شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في صفوف المقدسيين يوم السبت، قبل يوم مما يُسمى باحتفالات "توحيد القدس" بذكرى احتلال المدينة المقدسة.

وأفاد شهود عيان بأن حملة الاعتقالات طالت نحو ٢٠ شابًا مقدسيًا، عرف من بينهم عبيدة الطويل، محمد طويل، محمد دقاق، عمر محيسن، براء زغل، عرين زعانين، جميل عباسي، لؤي ناصر الدين، عمرو أبو عرفة، إيهاب الهدرة، أحمد ركن، محمد الشلبي، أحمد هديب، أبو عرب السلايمة، ثائر أبو صبيح، أحمد ابو عليا، هشام البشيتي، فادي الجعبة.

وأوضحوا أن حملة الاعتقالات ما زالت مستمرة حتى عصر اليوم، إذ داهمت قوات الاحتلال منازل الشبان وأماكن عملهم.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال تعتقل عادة شبانًا بالقدس بشكل احترازي، حتى مساء يوم غد الأحد، موعد الانتهاء من احتفالات اليهود بيوم احتلالهم مدينة القدس.