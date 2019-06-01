هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للاسير حسن العويوي

وطن: حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، من خطورة الحالة الصحية للأسير حسن محمد العويوي (35عاماً) من سكان مدينة الخليل، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني والستين على التوالي احتجاجا على اعتقاله الاداري.

وقالت الهيئة في بيان لها، عقب تمكن المحامي معتز شقيرات اليوم من زيارة الأسير العويوي المسجون في عزل سجن الرملة، أنه يعاني من الدوخة، والهزل، ونقصان بالوزن، وشعور دائم بالبرد، وآلآم حادة في المعدة والرأس، والمفاصل، كما يتعرض لمعاملة قاسية وسيئة من قبل السجانين.

وأضافت: ان إدارة سجون الاحتلال لا تزال تماطل في الاستجابة لمطالب الأسير العويوي الذي أكد مواصلته إضرابه حتى تحقيق مطلبه، مهددا الشروع بالامتناع عن شرب الماء بدأ من يوم غد الأحد، في حال استمرت الإدارة سياسة المماطلة في الاستجابة لمطلبه.

وحملت الهيئة، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة الأسير العويوي، لافتة الى أن الإدارة تمنع الأسير من زيارة ذويه، وتتعمد نقله بين السجون لكسر اضرابه.

والأسير حسن العويوي أب لثلاثة أطفال، وهو أسير سابق أعاد الاحتلال اعتقاله في يناير من العام الجاري، وفرض عليه الاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية، مما دفعه لخوض إضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على تجديد الأمر الإداري له دون تهمة