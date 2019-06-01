اشتية: المقاومة الشعبية أساس برنامج الحكومة ومنظمة التحرير

وطن: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، أن المقاومة الشعبية أساس البرنامج السياسي النضالي الذي تتبناه القيادة الحكومة الفلسطينية منظمة التحرير.

وأكد اشتية لدى لقاءه هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية، في مدينة رام الله اليوم السبت، على وجوب النظر بأنماطها نحو تأثير وفعالية أكبر.

وناقش اللقاء، سبل رفع مستوى التنسيق والشراكة مع الحكومة، والأطر الحزبية لتعزيز العمل على الأرض. "وفق الوكالة الرسمية"

وبحث اشتية مع الهيئة استراتيجية الحكومة، وخططها التنموية، وتقاطعها مع مبادئ المقاومة الشعبية، لا سيما في سعيها لتعزيز صمود المواطنين، ومساهمتهم بتنفيذ هذه الخطط وضمان نجاحها.

وثمنجهود أعضاء الهيئة في الميدان، وعملهم المتواصل الذي ترك نماذج يُشهد لها في مختلف المحافظات، مؤكدا تقديم كل دعم ممكن لتعزيز عملهم وتسهيل دورهم النضالي.