الأسير جعفر أبو حنانة يدخل عامه الـ 16 في سجون الاحتلال

وطن: - دخل الاسير جعفر فوزي أبو حنانة من قرية عرانة شرق جنين، اليوم السبت، عامه الـ 16 في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير منتصر سمور، أن الأسير أبو حنانة الذي اعتقله الاحتلال بتاريخ 1/6/2004، محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ويقبع في سجن عسقلان.

وذكرت عائلة الأسير أبو حنانة، أنه نجلها عانى من أوضاع صحية متردية داخل الأسر، وأمضى فترات طويلة في العزل الانفرادي، إضافة الى إخضاعه للتحقيق بعد محاكمته في الماضي، مشيرة الى معاناتها أثناء الزيارات، وحرمانها لفترات طويلة من زيارته.