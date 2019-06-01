اعتقال شاب واصابة 5 بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، الشاب محمود عبد القادر شتيوي (17 عاما) خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، فيما اصيب 5 آخرين.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب شتيوي خلال كمين نصبوه في احد المنازل المهجورة واطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط خلال عملية الاعتقال ما ادى الى اصابة 5 شبان آخرين بجروح عولجوا ميدانيا.