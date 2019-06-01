إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه جبل الشيخ في الجولان المحتل

وطن: قال جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، إنه رصد إطلاق صاروخين من الأراضي السورية تجاه جبل الشيخ في الجولان المحتل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية إن أحد الصاروخين سقطت في الجولان المحتلّ، بينما سقط الآخر في الأراضي السورية، دون أن يؤكد جيش الاحتلال ذلك.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر في جيش الاحتلال قولها، إن الصاروخين أطلقا من داخل سوريا باتجاه دولة الاحتلال، مما يرجح كونهما صاروخين طويلي المدى. وزعمت المصادر أن الصاروخين أطلقا بشكل متعمد، كون أن المناطق الحدودية لا تشهد اقتتالاً سورياً داخلياً.

يتبع...