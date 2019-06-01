عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الاقصى

القدس- وطن: أدى عشرات الآلاف من المصلين من القدس المحتلة وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" برحاب المسجد الاقصى المبارك.

جاءت المشاركة الواسعة، رغم اجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة واعتقالها في ساعات نهار اليوم أكثر من 25 أسيرا محررا من أنحاء مختلفة من مدينة القدس عشية احتفالات الاحتلال بذكرى احتلال ما تبقى من القدس وتوحيدها تحت سيادة الاحتلال.

وتشهد أسواق القدس التاريخية داخل البلدة القديمة والمتاجر القريبة والمتاخمة لأبواب المسجد الاقصى حركة تجارية نشطة ولجأ العديد من التجار على فتح محالهم التجارية 24 ساعة.