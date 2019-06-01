الأميركيون علموا بمكان البغدادي بوساطة امرأة ولم يستهدفوه

وطن: تلعب الداعشية المعروفة بـ "أم سياف"، وهي زوجة ممول التنظيم وأحد أصدقاء البغدادي المقربين، دورا بارزا في مطاردة زعيم التنظيم، ومساعدة المخابرات الأمريكية في رسم صورة تفصيلية لتحركات أبو بكر البغدادي وأماكن اختبائه والشبكات المرتبطة به؛ حيث سبق أن حددت موقعه بالضبط في الموصل في إحدى المرات.

وتمكنت صحيفة "الغارديان" البريطانية، من إجراء أول مقابلة صحفية مع أهم أسيرة من تنظيم داعش نسرين أسعد إبراهيم، المعروفة باسم "أم سياف"، في معتقل بمدينة أربيل الكردية العراقية حيث احتجزت عام 2015 في عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في حقل العمر النفطي بدير الزور، وقتل فيها زوجها فتحي بن عون بن الجليدي مراد التونسي المعروف بأبي سياف، وهو "وزير النفط" في التنظيم، وأحد أصدقاء البغدادي المقربين.

وأكدت "أم سياف" خلال المقابلة، أنها التقت مرارا وتكرارا البغدادي، لأنها زوجة أحد أهم مسؤولي التنظيم، وحضرت تسجيل البغدادي خطابات دعائية لعناصر التنظيم.

في البداية، رفضت "أم سياف" التعاون مع المحققين، لكن في أوائل عام 2016، وبعد جولات استجواب استغرقت ساعات، بدأت في الكشف لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والمخابرات الكردية، عن معلومات "سرية حساسة للغاية" حول التنظيم من بينها كيفية تنقل البغدادي وإدارته، مما ساعد كثيرا في جهود ملاحقة البغدادي، بحسب مسؤولون أكراد.

وأضافوا أنه في فبراير 2016، حددت "أم سياف" منزلا في الموصل كان يعتقد أن البغدادي يختبئ فيه، لكن المسؤولين الأمريكيين قرروا الامتناع عن استهداف المنزل.

وقالت "أم سياف" لـ"الغارديان" من محبسها: "أخبرتهم أين كان المنزل.. كنت أعرف أنه كان هناك لأنه كان أحد المنازل المخصصة لإقامته، وأحد الأماكن التي أحبها كثيرا".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المخابرات الأمريكية والكردية وجدت في أم سياف مصدرا مهما للمعلومات عن شخصية البغدادي.

ورجحت صاحبة الـ 29 عاما أن يكون البغدادي، الآن، في العراق، موضحة أنه يشعر دائما بالأمان في هذه البلاد، خلافا لسوريا.

وأفادت الغارديان بأن الأسيرة الداعشية متهمة بالتورط في بعض أبشع الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي، من بينها استرقاق الرهينة الأمريكية "كايلا مولر" وفتيات وسيدات يزيديات اغتصبهن البغدادي وأبرز قادة داعش.

(الغارديان+وكالات)