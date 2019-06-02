استشهاد ثلاثة جنود سوريين في عدوان اسرائيلي على القنيطرة فجرا

وطن: قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلا عن مصدر عسكري، إن ثلاثة جنود استشهدوا كما أصيب سبعة آخرون نتيجة عدوان إسرائيلي جوي على ريف القنيطرة الشرقي.

وقال مصدر عسكري أن "الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لعدوان صهيوني استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 7 جنود بجروح."

واوضح مصدر عسكري أنه "في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل .. وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق".

وأضاف المصدر أنه "في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرا جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح إضافة إلى بعض الخسائر المادية".