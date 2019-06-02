محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بلقب دوري الأبطال

وطن: توج فريق ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب توتنهام، إثر فوزه عليه (2-0) في "الديربي" الإنجليزي، الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بمدريد.

وسجل النجم محمد صلاح هدف التقدم "للريدز" مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء.

ومن ثم سجل المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي هدف الأمان الثاني "للريدز"، في الدقيقة 87، من زمن اللقاء.

وفك المدرب الألماني يورغن كلوب بذلك "نحس" المباريات النهائية، وقاد فريقه ليفربول، إلى تعويض هزيمته في الموسم الماضي أمام ريال مدريد (1-3)، والتتويج باللقب لأول مرة منذ عام 2005، والسادسة في تاريخه.

بينما لم يذق توتنهام نكهة الفوز في هذه البطولة القارية المرموقة، أي مرة حتى الآن، في تاريخه.

المصدر: RT