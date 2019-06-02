حملة اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم والليلة الفائتة، حملات دهم واعتقال في مناطق مختلفة بالضفة.

وذكرت مصادر محلية، أن الاعتقالات شملت 25 أسيرا محررا على الأقل، وحولتهم الى مراكز تحقيق في المدينة وسلمت بلاغات لعدد آخر للحضور الى التحقيق.

وعُرف من المعتقلين: عمرو أبو عرفة، وعمر محيسن، وجميل العباسي، وإيهاب الهدرة، ولؤي ناصر الدين، ومحمد الدقاق، وعرين الزعانين، وأحمد الركن، وفادي الجعبة، وعبيدة الطويل، ومحمد الطويل، ومحمد الشلبي، وأحمد هديب، ومحمد السلايمة/ أبو عرب، وثائر أبو صبيح، وأحمد أبو عليا، وتامر خلفاوي، وهشام البشيتي، ومراد مسك، وروحي كلغاصي، وأمين صيام، ومنير باسطي، ومؤمن حشيم، ومحمد غنيم، وابراهيم النتشة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المُحرَر عبد المجيد شديد وفتشته في قرية خرسا بمدينة دورا جنوب غرب الخليل، ومنزل الأسير المُحرَر أمين القواسمي وفتشته في منطقة دائرة السير داخل مدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا من مدخلها الشمالي.

واعتقل جنود الاحتلال مساء السبت، الشاب محمود عبد القادر شتيوي (17عامًا) خلال مواجهات في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية>