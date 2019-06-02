الاحتلال يعتزم اقتطاع مبالغ إضافية ضخمة من المقاصة الفلسطينيّة

رام الله - وطن: يعتزم الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مبالغ إضافية من المقاصّة الفلسطينيّة، وهي التعويضات التي ألزم بها القضاء الإسرائيلي عوائل أسر الشهداء والأسرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم، الأحد.

ورجّحت الصحيفة أن تصل هذه المبالغ مجتمعةً إلى مئات ملايين الشواقل.

وفرض القضاء الإسرائيلي على عوائل أسر الشهداء والاسرى غرامات ماليّة ضخمة تدفع على شكل تعويضات لمستوطنين، غير أن جباية هذه المبالغ بقيت شبه مستحيلة، بسبب افتقار الأسر لهذه المبالغ واستحالة دفعها.

وفي محاولة لجباية المبالغ، كشفت وثيقة حصلت عليها "معاريف" أن سلطات الاحتلال تسعى إلى اقتطاع هذه التعويضات من أموال المقاصة الفلسطينيّة، بادّعاء أن الرواتب التي تحوّلها لعوائل الأسرى والشهداء هي عوائل "يحقّ للإسرائيليين السداد منها." حسب زعم الصحيفة

وتشير تقديرات الاحتلال إلى أن السلطة الفلسطينيّة سترفض نقل هذه الرواتب للاحتلال، وأن الاحتلال سينقل "الدين" من عوائل أسر الشهداء والاسرى إلى السلطة نفسها.

ويحتاج القرار المحتمل إلى مصادقة وزيري القضاء والماليّة في حكومة الاحتلال، ورجّحت الصحيفة أن يحتاج إلى مصادقة رئيس حكومة الاحتلال، "بسبب حساسيّات هذه السياسة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد نقل، الأسبوع الماضي، مبلغ يصل إلى ستّة ملايين شيكل لذوي قتيل إسرائيلي قتل خلال الانتفاضة الثانية، قبل 16 عامًا، بعدما قرّر أحد قضاة المحكمة المركزية، قبل عامين، أن السلطة الفلسطينيّة تتحمّل المسؤوليّة ، وأجبرها على دفع غرامات ضخمة.

وتشهد السلطة الفلسطينيّة أزمة ماليّة خانقة، بسبب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي لعشرات ملايين الشواكل، بادعاء أنها بدل للرواتب التي تحوّلها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء.

ورفضت السلطة الفلسطينيّة، مرّة أخرى، استلام حوالة إسرائيلية جديدة بقيمة 660 مليون شيكل، أودعتها سلطات الاحتلال مؤخرًا في بنوك الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان).

عرب 48