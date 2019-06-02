المفتي محمد حسين لوطن: الاحتلال حول باحات الاقصى الى ثكنات عسكرية

رام الله - وطن: قال المفتي العام للقدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين إنه ومنذ ساعات الصباح، نفذت مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحامات واسعة للمسجد الاقصى، وبحماية كبيرة من عناصر شرطة الاحتلال.

وأضاف الشيخ حسين لبرنامج " شد حيلك يا وطن"، إن قوات الاحتلال أطلقت الغاز تجاه المصلين في المسجد والمصلى القبلي والمرواني.

وأكد ان الأجواء متوترة جدا، حيث حولت قوات الاحتلال باحات الاقصى إلى ثكنة عسكرية، واعتدت على المصلين والمعتكفين بالضرب.

وقالت مصادر محلية ان قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وعناصرها اقتحموا المسجد الاقصى صباح اليوم الاحد وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين والمصلين في الاقصى.

ووفق ذات المصادر، فقد بدأت مجموعات المستوطنين باقتحام المسجد الاقصى بأعداد كبيرة ومتتالية.

وكانت ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم دعت المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الاقصى صبيحة يوم الأحد، تزامنا ذكرى احتلال مدينة القدس عام 1967.

وكان اكثر من ربع مليون فلسطيني أحيوا ليلة القدر، الليلة السابعة والعشرين من رمضان، وقال الشيخ حسين إن في ذلك رسالة واضحة للاحتلال بان هناك اصرار من الشعب الفلسطيني والمسلمين بان الأقصى له أهله ومن يدافع عنه.

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