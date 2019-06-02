نكسة نبيل عمرو

كتب: رامي مهداوي



مجدداً يفاجئنا نبيل عمرو_العم أبو طارق_ بملف جديد يستخرجه من ذاكرته التي تجاوزت 70 عام، تلك الذاكرة التي لن يستطيع الصنيين أو الروس وحتى اليابانيين إختراع ذاكرة تستوعب هذا الحجم من الذاكرة التي أصبحت على شكل ذكريات يقوم بتمريرها لنا بأساليب مختلفة جميلة ممتعة شيقة، والآن يخرج ملف ذكريات النكسة على شكل سردية أحداث كان هو مشارك ولاعب متعدد المواقع بها بعنوان "وزير إعلام حرب".

ما كتبه عمرو ليست رواية بالمفهوم الكلاسيكي بما يجب أن تحتويه الرواية من عناصر ومكونات، حتى نهاية السردية جعلها مفتوحة من خلال الشخصيات التي تحدث عنهم بإستمرار حياتهم كل حسب المكان الذي أراده أن يكون به، وحتى من غادروا الحياة في سردية عمرو جعلهم الكاتب أحياء بأشكال مختلفة أهمها بأن القضية الفلسطينية بشكل خاص والقضايا العربية بشكل عام مازالت تنبض ..تنبض... تنبض...

سردية الحروب في الوعي الجمعي الفلسطيني مُشكلة بنسب عالية ومتقاربة بالقصص، عندما انتهيت من قراءة "وزير اعلام حرب" تذكرت سردية أبي عن تلك الفترة وكيف كان جدي لاعب أساسي أيضاً وخصوصاً بأنه امتلك خبرة قتال الشوارع في حيفا عام 48 وكيف لعب دور مختلف في 67 داخل قهوته "قهوة أبو عطا" التي يعرفها ليس فقط أهل قريتنا شويكة وإنما طولكرم وبالأخص مخاتير منطقة الشعراوية.

ذاكرة نبيل عمرو في هذه السردية التي تحدث عنها بحيز مكاني محدد، أستطيع أن أقول بأنها كانت تمثل الكُل الفلسطيني في كيفية التعاطي مع النكسة وكيف استيقظ الفلسطيني من الوهم أو أحلام اليقظة التي كان كل فلسطيني وعربي يرسمها، حتى أنا القارئ وقعت في فخ السردية بأني كنت أقرأ على أمل الإنتصار في الحرب على الرغم من أن النتجية مازلنا نعيشها على أرض الواقع!!

يدخلنا العم أبو طارق في عالم المواقف المتصارعة والمتناقضة التي صدرت من مختلف الشخصيات، في لحظة ما من السردية تدرك بأن تلك المواقف المتصارعة مازال الشارع الفلسطيني يعاني من نتائجها حتى هذه اللحظة ليس فقط على الصعيد السياسي وإنما الإجتماعي وهو الأخطر بالنسبة للنسيج المجتمعي" يا حبيبتي حلاّق ولاجئ وبدو يناسب جابر أبو الجود".

حتى في كيفية تعاملنا وتعاطينا مع المعلومة والجهة التي قدمتها لنا، وهذا أيضاً ينطبق على واقعنا الحالي على الرغم من أن العالم أصبح قرية صغيرة، إذا ما تمت مقارنة المذياع في ذلك الوقت وأي إذاعة يجب أن نسمع، نجد نجاح صفحة "المنسق" على الفيسبوك بإجتذاب العديد من المتابعين له، وهذه الجدلية التي أدخلنا بها الكاتب ما بين "اذاعة إسرائيل" وأحمد سعيد، وهل كان المطلوب زراعة الوهم؟؟ "أحياناً يكون الرضا بفعل تواطئ مع الذات" .



لو كنت أستاذ علم إجتماع أو إعلام في الجامعة، لجعلت من "وزير إعلام الحرب" متطلب للقراءة والعمل على إعادة صياغة السردية كلٌ حسب الشخصيات الموجودة إعتماداً على سردية العائلة القادم منها الطالب، مع إيماني بأن شخصيات نبيل عمرو كانت هي المجتمع الفلسطيني وليس مجتمع بلدته دورا، ففي كل قرية ومخيم ومدينة سنجد: أبو علوان، نعيم، فواز أبو الجود، عبد الشقي، السكرتير يوسف، سرحان، جابر أبو الجود.



لا أعتقد بأن سردية العم أبو طارق انتهت في نهاية العمل عند صفحة رقم 196، على يقين تام بأنه سيخرج لنا مجدداً بأعمال جديدة من ذاكرته وذكرياته التي تفيض بأحداث ووقائع مليئة بالمفاجآت؛ تجعلنا أسرى متابعة انتاجاته الكتابية كما كنّا نفتخر بحضوره الإعلامي الوطني الفتحاوي في الزمن الماضي الجميل.