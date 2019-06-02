أمان لوطن: سنطالب الحكومة باسترداد كافة المبالغ التي حصل عليها الوزراء السابقون بشكل غير قانوني

رام الله - وطن: طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، الأحد، باسترداد كافة المبالغ التي حصل عليها الوزراء السابقون كعلاوات، بشكل غير قانوني،

وفي حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، قال بلال البرغوثي، المستشار القانون لائتلاف أمان، أن الائتلاف بصدد إصدار مراسلة لرئيس الوزراء محمد اشتية تطالب باسترداد العلاوات التي تم دفعها للوزراء .

وأدى تسريب كتاب رسمي مرسلاً من رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، إلى أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم في 12 ايار/مايو، يطالبه فيه بتبني مشروع قانون لرفع رواتب الوزراء إلى 5 آلاف دولار ورئيس الحكومة إلى 6 آلاف دولار، علما ان القانون حدد راتب الوزير 3 الاف دولار رواتب رئيس الوزراء 4 الاف دولار.

وكشف غانم في بيان توضيحي ان الحكومة السابقة كانت قد اصدرت قرارا منذ عامين برفع رواتب الوزراء وعملت به ( 5 الاف للوزير و 6 الاف لرئيس الوزراء).

وقال البرغوثي إن ماجرى يثبت أن إخفاء المعلومة وعدم التدفق الحر للمعلومات للمواطنين، هو الذي سبب المفاجآت لهم.

وأضاف أن ما جرى الكشف عنه هي معلومة مخبأة وظهرت على شكل تسريبات، لافتا الى أن هذه القضية كانت مطروحة للنقاش منذ عامين من خلال التعديلات على قانون التقاعد.

وتابع " في حينه عقد ائتلاف (أمان) ورشة لمناقشة هذه التعديلات المطروحة، وأجمع المشاركون على رفضهم التام لهذه التعديلات في الزيادة على رواتب الوزراء، ولكننا تفاجأنا أن هناك زيادة لكبار المسؤولين، وجرى تمريرها تحت مسميات نعتقد أنها مسميات غير قانونية"، بحسب البرغوثي.

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