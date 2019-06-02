بقيمة ربع مليون شيكل .. "الإسلامي الفلسطيني " يسلم الجائزة الكبرى الثانية في حملة توفير كريم X2

رام الله - وطن: سلم البنك الإسلامي الفلسطيني الجائزة الثانية ضمن حملة توفير " كريم X2" وقيمتها ربع مليون شيكل للمواطنة منيرة قديح من خانيونس.

وجرى تسليم الجائزة خلال حفل أقيم في فرع البنك بخانيونس وبحضور مدير منطقة غزة عدنان الفليت ومدير فرع خانيونس محمد الطويل وحشد من المواطنين.

وهنأ بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني الفائزين بجوائز حملة "توفير كريم" مشيرا إلى استمرار الحملة حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح قاسم أن حملة "توفير كريم" تستمر للعام الثالث على التوالي لتأكد اهتمام البنك بتشجيع عادة الادخار لدى المجتمع الفلسطيني، لافتا إلى أن البنك قدم منذ اطلاق الحملة بداية العام الجاري مئات الهدايا العينية إلى جانب الجوائز الكبرى بقيمة 250,000 شيكل لكل جائزة.

وأكد قاسم أن هدايا الحملة تأتي من أموال المساهمين وبعيدا عن حقوق المودعين وأنها مجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في البنك.

وقال قاسم " نعمل على تقديم الخدمات المصرفية لعملائنا ونسعى لمنحهم تجربة مميزة من خلال التركيز على استخدام التكنولوجيا وتفعيل صيغ تمويل واستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وتقديم الحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة"، مؤكدا توجه البنك نحو الرقمنة بما يضمن حصول العملاء على الخدمات المصرفية بطريقة سريعة وكفؤة وآمنة وإلى تحديث البنك لأنظمته البنكية وتطويرها من أجل تقديم خدمة لائقة للجمهور.

من جهتها عبرت الفائزة منيرة قديح عن سعادتها بالفوز قائلة" لقد سمعت عن حملات التوفير التي يطلقها البنك الإسلامي الفلسطيني وتمنيت الفوز بواحدة من جوائزها، فقررت فتح حساب والاشتراك في الحملة وقد فزت"، مشيدة بتعامل موظفي البنك معها وبالخدمات المميزة التي يقدمها.

وكان البنك الإسلامي الفلسطيني قد أطلق بداية العام 2019 حملة توفير "كريم X2" للعملاء الحاليين والجدد والتي تتيح لهم الحصول على هدايا فورية عند فتح حساب التوفير أو تغذية رصيده بقيمة 300 دولار -أو ما يعادلها بالعملات الأخرى – حيث يحصل العميل على مجموعة من الهدايا الفورية وكوبونات الخصم لدى كبرى الشركات الفلسطينية، إضافة إلى فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 250,000 شيكل والتي يتم السحب عليها كل شهرين.

